Во вторник днем облака рассеются, будет больше прояснений. В большинстве районов страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, градом. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с, кое-где до 15–18 м/с. Температура воздуха 9–14°C.
Во вторник в Вильнюсе будет холодно и сыро. Днем небо прояснится, однако вскоре вернется дождь, правда осадки будут кратковременными. Ветер северо-западный 7–12 м/с. Днем будет всего 10°C.
В Клайпеде и Йонаве температура поднимется до 12ºC. В Каунасе и Кедайняй будет 11ºC. Согласно прогнозам, дням в Шяуляй, Алитусе, Мариямполе и Мажейкяй будет 10ºC, в Паневежисе, Утене и Тельшяй 9ºC.
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