В среду небо прояснится, на западе практически безоблачно, в других районах облака задержатся. На востоке местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 11 на севере и 16 на юго-востоке и на юге страны, на косе - до 18 градусов.

С утра ожидается небольшая облачность. С обеда начнут формироваться более плотные облака, местами пройдут дожди. Днем ожидается 23–26 градусов тепла. 27 градусов прогнозируют в Таураге, Варене, Друскининкай.

В четверг особых перемен не прогнозируют. На юге возможны небольшие дожди. Ночью будет 11–16, на косе 18 градусов. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.