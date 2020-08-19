В среду небо прояснится, на западе практически безоблачно, в других районах облака задержатся. На востоке местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 11 на севере и 16 на юго-востоке и на юге страны, на косе - до 18 градусов.
С утра ожидается небольшая облачность. С обеда начнут формироваться более плотные облака, местами пройдут дожди. Днем ожидается 23–26 градусов тепла. 27 градусов прогнозируют в Таураге, Варене, Друскининкай.
В четверг особых перемен не прогнозируют. На юге возможны небольшие дожди. Ночью будет 11–16, на косе 18 градусов. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Совет министра муниципалитетам с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом: готовьтесь к ограничениям
Во вторник вечером власти Каунаса сообщили, что просят...
"Варианты, чем закончится все это, непредсказуемы": как забастовки влияют на экономическую ситуацию в Беларуси? (2)
Устоит ли экономика Беларуси в условиях забастовок и в...
За сутки подтверждено 23 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Литве подверждено 23 новых случая...
Тихановская - ЕС: "Господин Лукашенко потерял всякую легитимность" (58)
Светлана Тихановская перед встречей глав государств...
Самые влиятельные в Литве 2020: представители масс-медиа (29)
По мнению литовской элиты, самый влиятельный журналист...