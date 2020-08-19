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В ближайшие дни ожидается облачная погода, придут небольшие дожди, однако по-прежнему будет тепло, воздух прогреется до 26 градусов.
Lietus Palangoje
Lietus Palangoje
© DELFI

В среду небо прояснится, на западе практически безоблачно, в других районах облака задержатся. На востоке местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 11 на севере и 16 на юго-востоке и на юге страны, на косе - до 18 градусов.

С утра ожидается небольшая облачность. С обеда начнут формироваться более плотные облака, местами пройдут дожди. Днем ожидается 23–26 градусов тепла. 27 градусов прогнозируют в Таураге, Варене, Друскининкай.

В четверг особых перемен не прогнозируют. На юге возможны небольшие дожди. Ночью будет 11–16, на косе 18 градусов. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

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