Погода: похолодание уже совсем близко

Во вторник сохранится спокойная погода. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно. Ночью 9, днем до 17, в Каунасе до 18 градусов. В Шяуляй также будет ясно, ночью 8, дне около 16 градусов. На взморье солнце, ночью 12, днем около 19 градусов.

В среду будет немного прохладнее. Ночь будет холодной, местами ожидается туман. Днем солнечно, однако ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ясно. Ночью около 8, днем 15–16 градусов. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью 7, днем 14 градусов тепла. На взморье ясная погода. Ночью 10, днем 16 градусов тепла.

В четверг также будет прохладнее. В Вильнюсе ночью 5–7, днем 13–14 градусов тепла, облачно. В Шяуляй ночью ясно, 5–7 градусов. Днем воздух прогреется до 14 градусов, облачно. На взморье погода будет ясной. Ночью 10, днем 16 градусов тепла.

В пятницу облачно, но без дождя. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, без осадков. Ночью 6–8, днем 11 градусов тепла. В Шяуляй ночь будет облачной, 7 градусов тепла. Днем облачность снизится, воздух прогреется до 11 градусов. На взморье ночью облачно, будет 10 градусов тепла. Днем ясно, температура 14 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные также тепла не будет, будет облачно, прогнозируют небольшой дождь.