Погода: похолодает, по-прежнему местами будет идти мокрый снег

После полудня погоду в Литве обусловит циклон, который идет с запада. Снова ожидаются осадки. Чаще всего это будет мокрый снег, особенно интенсивными осадки будут в Жемайтии. Время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. Усилится юго-западный, западный ветер.

Порывы ветра до 10-13 м/с ожидаются на западе страны, на взморье утром порывы ветра достигнут 15-16 м/с. Днем будет 2-4 градуса тепла.

В Вильнюсе днем будет облачно с небольшими прояснениями, возможен мокрый снег. Будет всего 3-4 градуса тепла.

Похожей погода будет в Каунасе и Клайпеде, только в Клайпеде будет дуть сильный ветер.

В ночь на пятницу осадков уже будет меньше, больше всего осадков ночью ожидается на севере страны. Температура опустится до 2-4 градусов. На севере будет около 0. Во многих районах будет формироваться гололед. Днем осадки охватят всю территорию страны. Будет холодно, всего 2-4 градуса тепла. Будет дуть сильный западный ветер.