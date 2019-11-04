Во вторник ночью будет пасмурно, будет идти дождь, но менее интенсивный. Температура ночью опустится до 6-10 градусов. Днем будет облачно, во многих районах будет идти дождь, морось. На взморье будет дуть сильный ветер - 15-17 м/с. Тепло покинет Литву, но днем воздух еще прогреется до 8-12 градусов.

В среду ночью слой облаков уменьшится, появятся прояснения, дожди возможны местами, в основном на взморье. Температура снизится до 2-7 градусов. Днем небо заволокут облака, во многих районах пройдут дожди. Днем будет всего 4-9 градусов.

В четверг ночью во многих районах, а днем местами ожидаются небольшие осадки. В основном это будет дождь, но местами возможен мокрый снег. Ночью температура составит 1-6, днем 4-9 градуса тепла.

В пятницу дожди пройдут лишь местами, ожидается туман. Ночью будет 1-6, днем воздух прогреется до 6-11 градусов.

По теперешним прогнозам, в выходные осадков ожидается больше, чем в пятницу, ночи будут теплее, а дни немного холоднее.