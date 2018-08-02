В четверг днем переменная облачность. Местами, в основном в западных районах, возможны кратковременные дожди с грозами. температура воздуха 27-32°C. Согласно прогнозам, в столице в четверг будет солнечно и жарко. Вероятность дождя невелика. Температура 28–30°C.
В Мариямполе в четверг будет 31ºC. В Кедайняй и Алитусе - до 30ºC. На один градус меньше будет в Каунасе, Паневежисе, Йонаве, Шяуляй, Тельшяй, Мажейкяй. В Утене будет 28ºC, в Клайпеде - до 27ºC.
В пятницу ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, возможно, с грозами. Ночь будет душной и теплой - 15–20°C, днем – 26–31°C.
В субботу в большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью 15–20°C, днем 24–28°C.
На следующей неделе температура снизится как днем, так и ночью. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди.
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