Рано утром в Литве свежо, но потом температура повышается. В ближайшие дни особых перемен не ожидается. 2–3 августа температура воздуха местами поднимется до 30–32ºC.
© Mindaugas Milinis

В четверг днем переменная облачность. Местами, в основном в западных районах, возможны кратковременные дожди с грозами. температура воздуха 27-32°C. Согласно прогнозам, в столице в четверг будет солнечно и жарко. Вероятность дождя невелика. Температура 28–30°C.

В Мариямполе в четверг будет 31ºC. В Кедайняй и Алитусе - до 30ºC. На один градус меньше будет в Каунасе, Паневежисе, Йонаве, Шяуляй, Тельшяй, Мажейкяй. В Утене будет 28ºC, в Клайпеде - до 27ºC.

В пятницу ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди, возможно, с грозами. Ночь будет душной и теплой - 15–20°C, днем – 26–31°C.

В субботу в большинстве районов пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью 15–20°C, днем 24–28°C.

На следующей неделе температура снизится как днем, так и ночью. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди.

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