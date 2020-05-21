aA
В четверг днем с севера придет зона низкого давления. На востоке ожидается высокая облачность, солнце будет выглядывать лишь изредка, на западе день будет более солнечным. Во многих районах, но в основном на востоке, пройдут дожди. Особенно обильные дожди пройдут в Рокишкском, Утенском, Зарасайском, Игналинском и Висагинском районах. Будет дуть сильный северо-западный ветер, во многих районах порывы ветра будут достигать 15-19 м/с. Днем будет 10-15 градусов тепла.
Погода: по-прежнему будет прохладно и сыро
© DELFI / Andrius Ufartas

В пятницу ночью облачно будет на востоке страны, на западе небо прояснится. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Северо-западный, северный ветер усилится. Утром будет 1-6 градусов тепла, местами на поверхности почвы прогнозируют заморозки до 0-3 градусов.

Днем усилится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Воздух прогреется до 11-16 градусов. К вечеру облака рассеются, вероятность осадков снизится до минимума.

В субботу ночью будет сухо и спокойно, во многих районах ожидаются заморозки. Большую часть дня погода будет без осадков, только ближе к вечеру придут дождевые облака. Днем будет дуть теплый южный ветер, воздух прогреется до 14-19 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Вопрос отмены карантина в Литве – два разных сценария: или сейчас, или через два года (39)

Литва живет в условиях карантина больше 60 дней. Пока...

Петро Пирогов, мигрант из Украины: Если ты не знаешь языка, ты или турист, или оккупант (66)

C Петром мы познакомились в такси. Увидев украинское имя...

Парламент Литвы одобрил предложение президента о выплатах семьям с детьми (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил...

В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств" (2)

21 мая в Литве отмечается День национальных общин....

Коронавирусом заболел еще один работник Rimi

Коронавирусом заболел еще один работник центрального...

|Maža didelių žinių kaina