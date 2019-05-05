Погода: по ночам синоптики прогнозируют заморозки

В ближайшие сутки погоду в Литве обусловит циклон. В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе, ожидаются осадки, в основном дождь. Несмотря на высокую облачность, будет холодно, поэтому ночью будет всего 1–5 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до 5 градусов мороза.
Pirmosios šalnos
© Skaitytojo Mindaugo nuotr.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность. На взморье солнца будет больше, чем в других районах. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди, но в первой половине дня возможен и мокрый снег. Будет дуть холодный северный ветер, температура днем будет 8–13 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-востоке, в Вильнюсе, в окрестностях Варены, холоднее будет на северо-востоке и на взморье.

В понедельник погода будет похожей. По-прежнему будет холодно. Ночью будет пасмурно. Только на западе возможны небольшие прояснения. Местами на востоке пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют туман. Ветер будет слабым. Температура будет как и в ночь на воскресенье, местами заморозки до 0–5 градусов, кое-где на западе температура будет положительной - до 0–5 градусов выше нуля. Днем из-за облаков чаще будет выглядывать солнце. Местами, особенно на востоке, возможны дожди. Температура поднимется до 10–15 градусов тепла.

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