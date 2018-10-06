Погода: первые октябрьские выходные будут теплыми и солнечными

В ночь на субботу будет 5–10, на взморье 11–13 градусов. В Вильнюсе и Каунасе вероятность дождя невелика, температура ночью 5–7, в Паневежисе и Утене небольшой дождь, температура ночью 8–10 градусов, в Клайпеде без дождя, температура 10–12 градусов.

Днем будет солнечно, небольшая облачность. Без дождя. Температура дням поднимется до 15-18 градусов. Теплее всего будет в Судуве и Центральной Литве, на возвышенностях будет прохладнее. В Вильнюсе будет ясно и без осадков, температура 15–17 градусов.

В ночь на воскресенье будет ясно, без осадков. Местами туман. Температура воздуха 4–8, на косе 10–12 градусов. Утром облачность увеличится. После обеда местами пройдут дожди – на востоке кратковременные и небольшие, а на взморье более продолжительны и обильные. Днем почти везде будет 17–18 градусов, только у моря и в Жемайтии будет облачно и воздух прогреется только до 14–16 градусов, а вечером похолодает еще больше.

В понедельник ночью похолодает. Местами ночью ожидаются заморозки, однако днем будет солнечно и тепло.