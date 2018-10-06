Первые октябрьские выходные будут теплыми и солнечными. Дождь и сильный ветер прогнозируют только на следующей неделе.
© DELFI / Domantas Pipas

В ночь на субботу будет 5–10, на взморье 11–13 градусов. В Вильнюсе и Каунасе вероятность дождя невелика, температура ночью 5–7, в Паневежисе и Утене небольшой дождь, температура ночью 8–10 градусов, в Клайпеде без дождя, температура 10–12 градусов.

Днем будет солнечно, небольшая облачность. Без дождя. Температура дням поднимется до 15-18 градусов. Теплее всего будет в Судуве и Центральной Литве, на возвышенностях будет прохладнее. В Вильнюсе будет ясно и без осадков, температура 15–17 градусов.

В ночь на воскресенье будет ясно, без осадков. Местами туман. Температура воздуха 4–8, на косе 10–12 градусов. Утром облачность увеличится. После обеда местами пройдут дожди – на востоке кратковременные и небольшие, а на взморье более продолжительны и обильные. Днем почти везде будет 17–18 градусов, только у моря и в Жемайтии будет облачно и воздух прогреется только до 14–16 градусов, а вечером похолодает еще больше.

В понедельник ночью похолодает. Местами ночью ожидаются заморозки, однако днем будет солнечно и тепло.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Семья из Каунаса никогда не забудет поездку в Паневежис: такого мы не ожидали (1)

Участники проекта "Собери Литву" – семья из Каунаса,...

VGTU bendrabutis VGTU bendrabutis

Тараканы и крысы – не единственная проблема студентов, живущих в общежитии (21)

Тараканы, клопы, крысы в подвалах, покрытое плесенью...

Реакция частного детсада Ландсбергене на критику: расторгли договор с клиентами (10)

"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы...

Погода: первые октябрьские выходные будут теплыми и солнечными

Первые октябрьские выходные будут теплыми и...

Литва прощается с жестоко замученным партизаном Раманаускасом-Ванагасом (216)

Вся Литва сегодня в Вильнюсе прощается и отдает честь...

TOP новостей

VGTU bendrabutis VGTU bendrabutis

Тараканы и крысы – не единственная проблема студентов, живущих в общежитии (21)

Тараканы, клопы, крысы в подвалах, покрытое плесенью...

Литва прощается с жестоко замученным партизаном Раманаускасом-Ванагасом (216)

Вся Литва сегодня в Вильнюсе прощается и отдает честь...

Реакция частного детсада Ландсбергене на критику: расторгли договор с клиентами (10)

"Наших детей выкидывают из детского сада за то, что мы...

Погода: первые октябрьские выходные будут теплыми и солнечными

Первые октябрьские выходные будут теплыми и...

Семья из Каунаса никогда не забудет поездку в Паневежис: такого мы не ожидали (1)

Участники проекта "Собери Литву" – семья из Каунаса,...