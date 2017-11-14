Во вторник ночью местами ожидаются смешанные осадки, больше обильные на востоке страны. Местами возможен гололед. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, однако с запада придут дождевые тучи. В Вильнюсе и Каунасе ночью около 0. В Вильнюсе снег. Днем возможны прояснения, воздух прогреется до 4–5 градусов. В Шяуляй в первой половине дня до –2 градусов. Днем небольшая облачность, 3–4 градуса тепла. Вечером пойдет дождь. На взморье как ночью, так и днем небольшая облачность, время от времени будет идти дождь. Сильные осадки пройдут ночью. Ночью 3, днем 7 градусов тепла.

В среду станет теплее. Ночью во многих районах пройдет дождь, местами мокрый снег. Днем осадков будет немного, выглянет солнце. В Вильнюсе и Каунасе 2 градуса, возможны смешанные осадки. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Будет 6–7 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшой дождь со снегом, температура 1–2 градуса. Днем температура поднимется до 6 градусов, возможны прояснения. На взморье ветер, дождь в первой половине дня. Утром 7, днем 9 градусов тепла, небольшой дождь.

В четверг ожидается приятная погода, дождь будет небольшим и пройдет лишь местами. Ночью ожидается порывистый ветер, а днем ветер ослабнет. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, около 6 градусов тепла. Днем из-за облаков появится солнце, воздух прогреется до 7–8 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью будет 4, днем 7 градусов тепла. На взморье температура 7–9 градусов. Невысокая облачность.

В пятницу уже во многих районах пройдут дожди, более обильные на западе страны. Поднимется ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, 5 градусов тепла. Днем возможны прояснения, воздух прогреется до 7–8 градусов. В Шяуляй будет облачно, небольшой дождь. Ночью около 4, днем 7 градусов тепла. На взморье сильный ветер и дождь. Воздух прогреется до 8–9 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные немного похолодает, будет облачно, снова пройдут дожди.