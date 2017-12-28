В четверг ожидается довольно красивый день, на небе снова появятся прояснения. Небольшой дождь возможен лишь местами. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в течение дня температура воздуха повысится до 5-6 градусов, будет преобладать небольшая облачность.

В Шяуляй местами пройдет кратковременный дождь. Днем ожидается около 5 градусов выше ноля. На взморье ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.

В пятницу в Литве ожидается дождь, будет дуть несильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, пройдет дождь. Ночью температура достигнет 3, днем - 6 градусов тепла.

В Шяуляй также также будет дождливо. Ночью будет 2, днем - 4 градуса тепла. На взморье ожидается дождь, температура будет колебаться в пределах 5 градусов тепла.

В субботу похолодает, будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. На дорогах придется проявлять осторожность. В Вильнюсе температура будет колебаться от 1 градусов мороза до 1 градуса тепла. Местами пройдет снег. В Каунасе первая половина дня будет пасмурной, температура будет нулевой. В течение дня она повысится до 2 градусов, с умеренными смешанными осадками.

В Шяуляй ночью будет облачно, ожидается нулевая температура. Днем будет около 1 градуса тепла, но к вечеру будет теплеть, небо расчистится. На взморье ожидается сильный ветер. Днем без осадков, будет облачно с прояснениями. Ожидается 2-3 градуса тепла, но вечером похолодает.

В воскресенье вечером ожидается юго-восточный ветер. Похолодает, ожидается гололедица. В течение дня ожидается ветер, потеплеет, будут преобладать смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидаются прояснения, температура опустится до -4-3 градусов. Однако днем облачность будет расти, воздух прогреется до 1-2 градусов тепла, после обеда пройдет снег с дождем, переходящий в дождь.

В Шяуляй ночью ожидается 4 градуса мороза. Днем будет около 1 градуса тепла, вечером пройдут осадки. На взморье ожидается ветреная погода. Ночью похолодает до -1 градуса, пройдет снег. Днем температура поднимется до 4 градусов тепла, пройдут осадки.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, новогодняя ночь во многих районах будет не очень приятной: ожидаются сильный юго-западный ветер и осадки.

В начале будущей недели будет преобладать теплая, скорее осенняя погода. В середине недели, вероятно, в Литву снова придут осадки.