Погода: перемены придут не сразу

31 июля в Литве будет облачно. На западе пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура 27-32°C.

В Вильнюсе во вторник вероятность дождя невелика. Температура 29–31°C.

Особенно жарким этот день будет в Кедайняй и Мариямполе, где температура поднимется до 31ºC. Жарко будет в Паневежисе, Каунасе, Йонаве, Алитусе - до 30ºC. Согласно последнему прогнозу, в Клайпеде, Мажейкяй и Утене будет 29ºC. На один градус меньше будет в Шяуляй. В Тельшяй будет 27ºC.

В среду в Литве установится спокойная погода. вероятность дождя невелика. Ночью будет душно, температура 16–21°C, днем 26–31°C.

В четверг погода будет как в среду. Ночью прогнозируют 15–20°C, днем 26–31°C.

В выходные дни во многих районах Литвы пройдут дожди, незначительно усилится ветер. Похолодает, особенно на западе страны.