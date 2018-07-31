Погода: перемены придут не сразу

Не стоит прощаться с жаркой и душной погодой. Синоптики предупреждают, что 31 июля воздух прогреется до 27–32°C. Перемены придут не сразу, но со второй половины недели установится традиционное литовское лето.
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31 июля в Литве будет облачно. На западе пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Температура 27-32°C.

В Вильнюсе во вторник вероятность дождя невелика. Температура 29–31°C.

Особенно жарким этот день будет в Кедайняй и Мариямполе, где температура поднимется до 31ºC. Жарко будет в Паневежисе, Каунасе, Йонаве, Алитусе - до 30ºC. Согласно последнему прогнозу, в Клайпеде, Мажейкяй и Утене будет 29ºC. На один градус меньше будет в Шяуляй. В Тельшяй будет 27ºC.

В среду в Литве установится спокойная погода. вероятность дождя невелика. Ночью будет душно, температура 16–21°C, днем 26–31°C.

В четверг погода будет как в среду. Ночью прогнозируют 15–20°C, днем 26–31°C.

В выходные дни во многих районах Литвы пройдут дожди, незначительно усилится ветер. Похолодает, особенно на западе страны.

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