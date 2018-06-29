Погода: перемены начнутся с пятницы

В пятницу ночь будет ясной и спокойной, однако днем уже появятся облака, местами пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. Усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе еще ожидаются прояснения, температура будет 16–17, днем 26–27 градусов. В Шяуляй днем будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ночью 15, днем около 21 градуса тепла. На взморье ночь будет ясной, температура 16 градусов. Утром на взморье появятся облака, местами возможен небольшой дождь, температура поднимется до 20 градусов тепла.

В субботу кратковременные дожди пройдут лишь местами, но температура будет всего около 20 градусов. Усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе градусов тепла. Днем переменная облачность, температура 19 градусов. В Шяуляй небольшие кратковременные дожди, температура ночью 13 градусов. Днем до 17. На взморье будет облачно, время от времени будут идти дожди. Ночью 12, днем 17 градусов тепла.

В воскресенье дожди будут частыми гостями. Они охватят большую часть территории страны, местами дожди будут сильными. Будет дуть сильный северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшая облачность, температура 12–13 градусов. Днем дождь, температура 13–15 градусов. В Шяуляй осадков будет меньше. Ночью 11, днем 15 градусов тепла. На взморье будет облачно, местами небольшие дожди. Ночью 12, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели в Литве будут идти дожди, сохранится сильный ветер. Позже температура поднимется, осадки прекратятся.