Погода: ожидаются малоприятные атмосферные явления

Местами прогнозируют туман. Температура от 1–3 градусов мороза в Жемайтии до 2 градусов тепла на юго-востоке страны. По мере снижения температуры начнут покрываться льдом лужи, ожидается гололед. Осадки (в основном снег или мокрый снег) в первую очередь прекратятся на западе страны, дольше всего они продержатся в Аукштайтии. Температура днем будет похожа на ночную: от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами гололед.

Во вторник ночью будет больше прояснений, поэтому температура ночью опустится до 2–7 градусов мороза, только на взморье она будет близка 0. Во второй половине дня на западе возможен небольшой снег, температура 1–4 градусов мороза, только на взморье будет выше 0. Будет скользко.

В среду ночью по всей Литве ожидается небольшой снег. Он накроет образовавшийся лед, но по-прежнему будет скользко. Температура 1–5 градусов мороза, на взморье 0–2 градуса тепла. Днем выше нуля будет на всей территории страны, будет 0–3 градуса тепла. На востоке прогнозируют небольшой снег и морось.

В четверг без особых осадков. Температура ночью 1–3, в Аукштайтии 5 градусов мороза. На взморье 0–2 градуса тепла. Днем будет около 0, в Жемайтии и в холмистых восточных районах ожидается 1–3 градуса мороза.

В пятницу вероятность осадков невелика. Ночью будет 4–9, на взморье 1–3 градуса мороза. Днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла (на взморье и на юге страны).

В выходные снова потеплеет, увеличится облачность. По ночам ожидается небольшой мороз, днем будет 0–4 градуса выше нуля. Осадки будут разные: снег, мокрый снег, дождь. По утрам будет скользко.