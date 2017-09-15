В пятницу днем будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе ожидается кратковременный дождь, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла.

В Шяуляй будет малооблачно, воздух прогреется до 14 градусов выше ноля. На взморье ожидаются сильный ветер и обильные осадки. Днем будет 15 градусов тепла.

В субботу ожидается порывистый юго-западный ветер. Ночью и снова дождь пройдет в западных районах страны, в других районах будет облачно с прояснениями. Днем будет малооблачно, кратковременный дождь пройдет лишь в некоторых районах. В Вильнюсе и Каунасе не ожидается значительных осадков. Ночью будет около 10, днем - примерно 17 градусов тепла.

В Шяуляй будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь пройдет только днем после обеда. Ночью термометры будут фиксировать 11, днем - 16 градусов. На взморье ночью ожидается сильный дождь, будет около 14 градусов по Цельсию. В течение дня будет облачно с прояснениями, температура повысится до 16 градусов.

В воскресенье ночью юго-восточный ветер успокоится, будет малооблачно, без осадков. Днем будет немного теплее, чем в субботу. Ветер будет дуть с востока, с северо-востока, после обеда небо заволокут облака, пройдет дождь. Солнце и облака будут сменять друг друга и в Вильнюсе, и в Каунасе. Ночью - без дождя, будет около 9-11, днем - около 17-18 градусов тепла.

В Шяуляй ожидается ясная погода. Ночью температура будет колебаться в пределах 8, днем - 16 градусов. На взморье облачность усилится вечером. Ночью температура будет колебаться в пределах 11, днем - 17 градусов.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, после более менее спокойного уик-энда в понедельник Литву снова накроют дожди, будет ветрено, похоладает. Во вторник ожидается меньше осадков, будет облачно с прояснениями, а в среду ожидается новая порция дождя.