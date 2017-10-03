Во вторник в Вильнюсе и Каунасе днем ожидается дождь, воздух прогреется до 9-10 градусов выше ноля. В Шяуляй также пройдет дождь, воздух прогреется до 11 градусов. На взморье ожидаются сильный ветер и дождь, будет около 15 градусов тепла.

В среду вероятность обильных осадков будет преобладать в Жемайтии. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса местами пройдет дождь. Ночью будет около 9, днем около 13 градусов тепла.

В Шяуляй будет пасмурно, во второй половине дня пройдут осадки. Ночью будет 10, днем - 11-12 градусов тепла. На Балтике ожидаются дожди, к вечеру усилится ветер. Термометры зафиксируют 13-14 градусов тепла.

В четверг синоптики прогнозируют сильный дождь. Облачно будет в Вильнюсе и Каунасе, здесь также пройдет дождь. Ночью будет 9, днем - 13 градусов тепла.

В Шяуляй ночью будет пасмурно и дождливо. Термометры покажут 8 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 11 градусов тепла. На взморье температура будет колебаться в районе 12 - 13 градусов тепла.

В пятницу в Литве будет по-прежнему дождливо, будет дуть сильный западный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет около 9-10 градусов тепла.

В Шяуляй ожидается 7-9 градусов тепла. Более интенсивный дождь пройдет ночью и утром. Ночью на взморье дождь будет сильнее, ожидается 9-10 градусов выше ноля. Днем облака рассеются, будет около 12 градусов выше ноля.

Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, в выходные ветер успокоится, осадки не будут такими обильными, выглянет солнце. Ночи будут немного прохладнее, а днем ожидается умеренно теплая погода.