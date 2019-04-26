Погода: ожидается волна тепла и дождей

Во второй половине дня и к вечеру местами, с большей вероятностью в западных районах, пройдут кратковременные дожди. Более обильные осадки ожидаются в Клайпедском, Таурагском, Тельшяйском и Мариямпольском уездах, здесь местами прогремит гроза. К вечеру дождевые облака покажутся в окрестностях Шяуляй, Паневежиса, Каунаса и Алитуса. В Вильнюсе и Утене вероятность дождя останется небольшой. Днём подует юго-восточный ветер средней силы, во время грозы скорость его порывов составит 15-18 м\с.

Температура днём будет быстро расти, во второй половине дня термометры покажут 21-26 градусов тепла. На большей части территории страны ожидается 22-25°С, на градус прохладнее будет лишь местами на северо-востоке страны. В Алитусском, Мариямпольском и Таурагском уездах местами воздух прогреется до 26 градусов тепла.

В субботу ночью дождевые облака рассеются, кратковременные дожди ожидаются лишь местами в первой половине ночи, большая вероятность дождя будет в окрестностях Шяуляй, Паневежиса и Утены, может прогреметь гроза. Несильный ветер подует с юго-востока, востока. Температура ночью будет не ниже 9-14 градусов тепла. Прохладнее всего ночью будет в окрестностях Алитуса и Утены, а теплее - в Каунасском, Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском регионах.

В субботу днём до обеда погода обещает быть солнечной, позже снова начнут формироваться отдельные дождевые кучевые облака. Во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Будет дуть несильный, переменного направления ветер, лишь во время грозы он усилится до 15-17 м\с. Воздух днём очень быстро прогреется, после обеда температура подскочит до 22-27°С, теплее всего будет в Алитусском, Каунасском, Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском уездах.

В воскресенье и ночью, и днём ожидается переменная, с прояснениями, облачность. ВО многих местах, особенно в юго-западной части страны, возможны осадки, ночью местами ожидаются грозы. Ночью ветер будет несильным, непостоянного направления, днём он подует с севера. Ночью температура снизится до 9-14°С, днём поднимется лишь до 16-21°С, на юго-западе страны местами будет лишь 13-15 градусов тепла.

В начале следующей недели дождевые облака уйдут, небо очистится, в страну придут более прохладные воздушные массы. Ночами будет свежо, днём температура не превысит 20 градусов тепла.