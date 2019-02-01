Местами будет скользко. Кое-где ожидается туман, поэтому там возможен небольшой дождь при минусовой температуре. Ночью будет 0–4 градуса мороза.

В пятницу атмосферный фронт во многие районы принесет снег, днем возможен мокрый снег. Кое-где сохранятся опасные явления в виде тумана, слабого дождя, гололеда. Днем температура будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.