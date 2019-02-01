В пятницу днем осадки прогнозируют во многих районах Литвы.
Šlapdriba. Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Tomas Vinickas

Местами будет скользко. Кое-где ожидается туман, поэтому там возможен небольшой дождь при минусовой температуре. Ночью будет 0–4 градуса мороза.

В пятницу атмосферный фронт во многие районы принесет снег, днем возможен мокрый снег. Кое-где сохранятся опасные явления в виде тумана, слабого дождя, гололеда. Днем температура будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Зимняя Паланга - город-сказка

В этом году зима в Паланге очень красочная. Последние...

Предупреждение водителям: после ДТП закрыли дорогу между Тракай и Аукштадварисом

Полиция информирует, что закрыто движение на дороге...

Женщина возмущена: проехать по тротуару с коляской невозможно (25)

В Литве стоит по-настоящему зимняя погода, лежит снег....

Бывший канцлер правительства Литвы: слова Сквернялиса открывают больше, чем видно на первый взгляд (9)

Бывший канцлер правительства Литвы Милда Даргужайте...

Уникальная гимназия в Вильнюсе празднует двойной юбилей (4)

Единственная в мире гимназия, дающая полное среднее...

TOP новостей

Завравшаяся компания Pontem по-прежнему побеждает в конкурсах: сейчас поставляет молоко детям (26)

Условия конкурса, объявленного Вильнюсской мэрией на...

Замглавы МИД Палестины: премьер Литвы нарушил международное право и практику ЕС Палестинцы вручили Литве ноту в связи с визитом премьера (6)

Заместитель министра иностранных дел Палестины...

В суд передано дело Титова об оскорблении памяти о Раманаускасе-Ванагасе (31)

Дело бывшего члена горсовета Клайпеды Вячеслава...

Премьер Израиля попросил Вильнюс перенести останки Гаона в Иерусалим, но Литва отказалась (28)

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху на...

Бывший канцлер правительства Литвы: слова Сквернялиса открывают больше, чем видно на первый взгляд (9)

Бывший канцлер правительства Литвы Милда Даргужайте...