Погода: ожидается похолодание, пойдет снег

Самая высокая температура днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Холоднее будет на востоке, а теплее – на западе.
В четверг ночью придет зона низкого давления. Небо заволокут облака, во многих районах пойдет снег, мокрый снег, на западе – дождь. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15-18 м/с. В первой половине ночи будет 0-5 градусов мороза, на взморье 1-3 градуса тепла, позже температура поднимется.
В четверг днем погоду обусловит тот же циклон, после обеда он понемногу уйдет. Во многих районах время от времени будут идти небольшие осадки. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 2-6 градусов тепла, вечером значительно похолодает.
В пятницу погода будет сухой и ясной, ветер успокоится. Ночью будет 3-8, на Куршской косе 0-2 градуса мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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