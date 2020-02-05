Погода: ожидается похолодание, пойдет снег

Самая высокая температура днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Холоднее будет на востоке, а теплее – на западе.

В четверг ночью придет зона низкого давления. Небо заволокут облака, во многих районах пойдет снег, мокрый снег, на западе – дождь. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра 15-18 м/с. В первой половине ночи будет 0-5 градусов мороза, на взморье 1-3 градуса тепла, позже температура поднимется.

В четверг днем погоду обусловит тот же циклон, после обеда он понемногу уйдет. Во многих районах время от времени будут идти небольшие осадки. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 2-6 градусов тепла, вечером значительно похолодает.

В пятницу погода будет сухой и ясной, ветер успокоится. Ночью будет 3-8, на Куршской косе 0-2 градуса мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.