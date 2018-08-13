Погода: ожидается переменчивая неделя

Во вторник ночью потеплеет. Ночью будет 12–17°C, на Куршской косе 19°C. На взморье утром дождь. Днем ожидаются ливни с грозами, пройдет холодный атмосферный фронт, который до вечера доберется до восточной части страны. На востоке возможны дожди с градом. Во время шквала порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем температура 25–30°C, на западе 21–24°C.

В среду во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ночь будет теплой - 14–19°C, днем ожидается 21–24°C, на юго-востоке до 26°C.

В четверг погода улучшится: будет больше солнца, без дождя, успокоится ветер. Ночью будет 10–15°C, только на взморье 16–18°C. DiДнем воздух прогреется до 21–26°C.

В пятницу прогнозируют солнечную и спокойную погоду, вероятность дождя невелика. Температура ночью 11–16°C, на взморье 17–19°C. Днем станет еще теплее - до 23–28°C.

В выходные сохранится спокойная и теплая погода, но снова увеличится облачность, а на западе и севере страны пройдут дожди.