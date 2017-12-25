Погода: ожидается осеннее тепло и дождь

В понедельник ночью во многих районах ожидаются осадки: мокрый снег, дождь. Местами возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью ожидаются осадки, будет 1–3 градуса тепла. Днем в Вильнюсе будет 4, в Каунасе до 6 градусов тепла. Во второй половине дня пойдет дождь. В Шауляй 1–2 градуса тепла, возможны небольшие осадки. Днем будет 4 градуса тепла, к вечеру пойдет дождь. На взморье 6–7 градусов тепла, часто будет идти дождь. Во второй половине дня дождь пойдет сильнее, усилится ветер.
Во вторник сохранится похожая погода. В первой половине дня дождь, а после обеда ожидаются прояснения. Температура будет немного выше. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшой дождь, днем облака немного рассеются. Ночью и днем будет 5–6 градусов тепла. В Шауляй небольшой дождь, вечером облачность снизится. Будет 5 градусов тепла. На взморье ветер, ночью и утром небольшой дождь. Днем облака рассеются. Будет 7 градусов тепла.
В среду будет немного прохладнее, ожидается больше прояснений. Ночью гололед. В Вильнюсе ночь будет ясной, температура до –1 градуса. Днем солнце, температура составит 2 градуса тепла. В Каунасе днем небольшая облачность. Ночью около 2 градусов тепла, утром около нуля. Днем воздух прогреется до 3 градусов. В Шауляй прогнозируют небольшую облачность. Ночью будет около 1, днем около 2 градусов тепла. На взморье небольшой дождь, ожидается переменная облачность. Температура 4–5 градусов тепла.
В четверг переменная облачность, местами небольшой дождь. В Вильнюсе будет ясно. Ночью 1, днем около 5 градусов тепла. В Каунасе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью 2, днем 6 градусов тепла. В Шауляй большую часть дня будет облачно. Ночью около нуля, днем 4 градуса тепла. На взморье ночь будет пасмурной, температура составит 2 градуса тепла. Днем дождь, будет 6 градусов тепла.
В пятницу во многих районах ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе без дождя, будет 2 градуса тепла. Днем ожидаются осадки, 4–5 градусов тепла. В Шауляй будет около 1–2 градусов тепла. Почти весь день ожидаются небольшие смешанные осадки. На взморье сильный дождь, будет 4–5 градусов тепла.
Прогноз подготовлен по данным www.gismeteo.lt.
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