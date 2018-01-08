Погода: ожидается непродолжительное похолодание

В ночь на понедельник наблюдался гололед, днем местами небольшой снег. В Вильнюсе о Каунасе ночью до –3 градусов. Днем небольшой снег, будет солнечно. Будет всего 1 градус тепла. В Шяуляй ночью –1, днем около 1 градуса тепла. В небе будут кружить небольшие облака, вероятность осадков невелика. На взморье около 3 градусов тепла. В первой половине дня небольшой дождь.

Во вторник также будет холодно и солнечно. В Каунасе и Вильнюсе ясная погода. Ночью –4 градуса. Днем будет 0–1 градус. В Шяуляй ночью –2 градуса. Днем солнечно, воздух прогреется до 1–2 градусов. На взморье будет ясно. Ночью 2–4 градуса тепла.

В среду без особых перемен. В первой половине дня будет облачно. Днем солнечно и спокойно. В Вильнюсе и Каунасе днем небольшая облачность. В Вильнюсе до –5, в Каунасе –4 градуса. Днем солнечно, 1 градус тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, –3 градуса. Днем будет около нуля. На взморье ночью –2. Днем солнце прогреет воздух до 1–2 градусов.

В четверг похолодает еще больше. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет ясно, только к вечеру понемногу облачность увеличится. Ночью будет –7–6 градусов ниже нуля. Днем –2–0 градусов. В Шяуляй ночью –7, днем –3–2 градуса мороза. Во второй половине дня облачность повысится. На взморье ясно. Ночью –3, днем около 0.

В пятницу будет пасмурно, местами пойдет снег. В Вильнюсе и Каунасе облачно, снег. Температура воздуха –5–2 градусов ниже нуля. В Шяуляй пасмурно, возможен небольшой снег. Будет –5–3 градусов. На взморье ночью –4, днем около –1 градусов. Солнце скроется за облаками, пойдет снег.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в выходные ожидается порывистый ветер, будет ясно. Станет еще холоднее. Вероятно, по ночам местами будет до –10 градусов.