Погода ожидается неприятная: сильный ветер и осадки

На западе и на севере Литвы будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В других районах будет спокойнее. Днем будет 4-9 градусов тепла, но не надо забывать о сильном и холодном ветер.
В пятницу над Литвой пройдет еще одна зона осадков. Ночью ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем. Днем осадки будут кратковременными. Будет ветрено - 15-20 м/с, на севере до 23 м/с.
В темное время суток заморозков не будет, ожидается 1-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов выше нуля.
В субботу погода улучшится. Ветер станет спокойнее. Осадков поубавится. Будет больше прояснений.
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