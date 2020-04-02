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В четверг в Литве придет зона облаков, а с ней - осадки. Правда, мокрый снег будет идти разве что утром на востоке и юго-востоке. На большей части территории страны ожидается дождь, особенно сильные осадки пройдут в Клайпедском, Таурагском и Паневежском округах. Солнце из-за облаков будет чаще выглядывать в Мариямпольском, Алитусском и Вильнюсском районах.
Погода ожидается неприятная: сильный ветер и осадки
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

На западе и на севере Литвы будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В других районах будет спокойнее. Днем будет 4-9 градусов тепла, но не надо забывать о сильном и холодном ветер.

В пятницу над Литвой пройдет еще одна зона осадков. Ночью ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем. Днем осадки будут кратковременными. Будет ветрено - 15-20 м/с, на севере до 23 м/с.

В темное время суток заморозков не будет, ожидается 1-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов выше нуля.

В субботу погода улучшится. Ветер станет спокойнее. Осадков поубавится. Будет больше прояснений.

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