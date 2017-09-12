Погода: ожидается много осадков и сильный ветер

Во вторник тепло будет в восточных районах страны. Днем ожидается преимущественно переменная облачность, в большинстве населенных пунктов - кратковременный дождь, несильный западный ветер. В Вильнюсе днем воздух прогреется до 23 градусов, а после обеда соберутся дождевые тучи. В Каунасском округе частый дождь, днем - 19 градусов. В Шяуляй сильный дождь ожидается в первой половине суток, однако днем облака не рассеются, временами пройдет дождь. Температура будет колебаться около 16-17 градусов. На взморье днем облака станут реже, ожидается 17 градусов.

В среду задует сильный западный ветер. Ночью вновь во многих районах пройдет дождь, днем должно быть с прояснениями. В Вильнюсском и Каунасском округах ночью ожидаются осадки, около 14 градусов. Днем преимущественно переменная облачность, временами кратковременный дождь. Воздух прогреется до 18 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет пасмурно, дождь, 12-13 градусов. Днем сквозь облака будет проглядывать солнце, около 16 градусов. На взморье облачность обещает быть то больше, то меньше, частый дождь. Ночью - 15, днем - 17 градусов.

В четверг усилится юго-западный ветер, ожидается переменная облачность и осадки. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток ожидается небольшая облачность, температура поднимется до 14 градусов. Днем облачность возрастет, после обеда пройдет дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй по небу будет проплывать дождевое облако, дождливо. Ночью -11, днем - 16 градусов. На взморье ожидается сильный ветер. Первая половина суток должна быть дождливой, днем осадков будет меньше. Ночью - около 14, днем - около 16 градусов.

В пятницу станет на градус-другой холоднее, еще больше усилится ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах преимущественно переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью - около 11-13, днем - около 14 градусов. В Шяуляй как ночью, так и днем будет дождь. В первой половине суток ожидается около 10, днем - около 14 градусов. На взморье сильный ветер принесет дождевые облака. Ночью - 13, днем - 15 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных будет слегка теплее, ветер будет медленно слабеть. В субботу - небольшая облачность, дождь пройдет не везде. В воскресенье облачность слегка возрастет, дождь пройдет уже в большей части населенных пунктов страны.