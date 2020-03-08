Погода: ожидается дождь и высокая облачность

Меньше осадков будет на западе. Там, начиная со взморья, во второй половине дня появятся прояснения. Самым холодным этот день будет на севере страны, там будет 4-6 градусов тепла. На юге и на юго-западе днем будет 6-8 градусов тепла.
В понедельник ночью небольшой дождь пройдет лишь местами, наибольшая вероятность осадков ожидается в Утенском, Вильнюсском и Алитусском округах. На западе страны будет больше прояснений, поэтому ночью там будет 0-2 градуса тепла. Местами возможен гололед. На востоке страны ночью будет 1-3 градуса тепла.
В понедельник днем на востоке прогнозируют небольшой дождь. В других районах особых осадков не ожидается и только на взморье вечером прогнозируют новую зону осадков. Будет теплее, днем местами 8-10 градусов тепла и только на востоке, где будет облачно, температура составит 5-7 градусов тепла.
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