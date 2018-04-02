В понедельник в стране ожидаются обильные осадки. На западе Литвы - мокрый снег, местами снег. Во второй половине дня интенсивность осадков спадет, но усилится северо-западный, западный ветер. В большинстве районов его порывы достигнут 15-18 м/с, на северо-западе страны они могут достигать до 20 м/с. Температура поднимется всего до 2-5 градусов.

Во вторник до Литвы дойдет теплый атмосферный фронт, во многих районах небольшой дождь и южный ветер, говорит синоптик. Температура днем должна дойти до 4-9 градусов.

В среду погода должна сменится. Ночью еще во многих районах выпадут осадки, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью -4-0, дннем - 12-17 градусов.

В четверг станет еще теплее, но в пятницу погода немного испортится. На выходных вновь потеплеет.

В пятницу тепло спадет, усилится западный ветер, во многих районах - дождь. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток пасмурно, моросящий дождь. Температура - 8-12, в Шяуляй - около 6-8 градусов. Ночью и утром небольшой дождь, позже небо станет светлее. На взморье термометры зафиксируют 5 градусоув. Во второй половине дня будет ясная погода, поднимется ветер.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt,в субботу без больших осадков, сохранится похожая теплая погода.

В воскресенье, вероятно, температура поднимется еще выше.