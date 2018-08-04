В субботу в Литве будет переменная облачность. Местами, в большинстве случаев в северных районах, пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер западный, 6-11 м/с. Самая высокая температура днём будет 25-30 градусов.

В воскресенье ночью термометры покажут 13-18 градусов, на взморье - более 20. Погода посвежеет, во многих районах сформируются дождевые облака, пройдут грозы. Днём потеплеет до 22-27 градусов.

В понедельник и вторник прохладная погода сохранится - над Литвой будут находиться холодные воздушные массы. В понедельник будет без осадков и ясно. Днём воздух прогреется до 22-26 градусов тепла. Во вторник - до 21-26, пройдут неинтенсивные дожди.

Со среды вернутся тёплые воздушные массы: осадков не будет, температура днём будет достигать 30-31 градуса, в четверг - также превысит отметку 30 градусов, местами термометры покажут даже 34 градуса тепла.