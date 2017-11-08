В среду в Литве без особых перемен. Ночью местами в северной части было около 0, теплее будет на юге страны. Местами прошел моросящий дождь, формировался туман. Днем без осадков, солнце будет скрыто за облаками. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшой дождь, 3–5 градусов тепла. Днем облачно, воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно, температура 3 градуса тепла. Днем из-за облаков выглянет солнце, температура поднимется до 7 градусов. На взморье в небе появятся облака, ночью будет около 5, днем 9 градусов тепла.

В четверг станет немного прохладнее. Ночью во многих районах ожидаются заморозки или чуть выше 0. Днем небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе время от времени будет идти дождь. Ночью будет около 1–3, днем около 6 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью 2, днем 5 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается дождь. На взморье будет дождливо, поднимется ветер. Ночью будет 5, днем 8 градусов тепла.

В пятницу во многих районах будут идти дожди, ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно и дождливо. Ночью около 5, днем около 7 градусов тепла. В Шяуляй дождь, сильная облачность. Ночью будет 4, днем 7 градусов тепла. На взморье температура будет около 9 градусов, дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные похолодает, усилится ветер. В субботу во многих районах пройдут дожди, особенно в первой половине дня, после обеда ожидаются прояснения. В воскресенье увеличится облачность, более обильные осадки прогнозируют на западе страны.