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Сегодня погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Небо почти повсюду будет серым, однако, когда один циклон уйдет, а другой еще не успеет приблизится, слой облаков станет тоньше, местами может появиться солнце.
Погода: особых перемен не прогнозируют
© DELFI / Tomas Vinickas

Осадки прогнозируют во многих местах, однако они будут кратковременными и несильными. На востоке будет идти дождь с мокрым снегом, на западе - дождь. Будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость ветра 5–10 м/с. Температура воздуха составит 0–3 градуса тепла, на западе 4–5 градусов.

В пятницу над Литвой один за другим пройдут атмосферные фронты. В большинстве районов ожидаются осадки. Ночью в основном мокрый снег, а днем ему на смену придет дождь и морось. Во второй половине ночи и утром во многих районах прогнозируют гололед, будет скользко. Днем местами ожидается туман. Будет дуть несильный южный ветер. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 0–5 градусов.

1 февраля станет теплее и ожидается еще больше осадков.

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