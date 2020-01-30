Погода: особых перемен не прогнозируют

Осадки прогнозируют во многих местах, однако они будут кратковременными и несильными. На востоке будет идти дождь с мокрым снегом, на западе - дождь. Будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость ветра 5–10 м/с. Температура воздуха составит 0–3 градуса тепла, на западе 4–5 градусов.

В пятницу над Литвой один за другим пройдут атмосферные фронты. В большинстве районов ожидаются осадки. Ночью в основном мокрый снег, а днем ему на смену придет дождь и морось. Во второй половине ночи и утром во многих районах прогнозируют гололед, будет скользко. Днем местами ожидается туман. Будет дуть несильный южный ветер. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до 0–5 градусов.

1 февраля станет теплее и ожидается еще больше осадков.