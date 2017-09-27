В среду станет немного прохладнее, ожидается небольшая облачность. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет ясная погода, температура будет 7 градусов. Днем воздух прогреется до 16, возможна небольшая облачность. В Шяуляй ночь будет ясной, температура 7 градусов тепла. Днем небольшая облачность, температура поднимется до 16 градусов. На взморье ожидается ясная погода, будет дуть порывистый ветер. Ночью будет 11, днем 17 градусов тепла.

В четверг без дождя, но местами увеличится облачность. Будет немного прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясная погода, 6 градусов тепла. После обеда увеличится облачность, в Вильнюсе будет 13, в Каунасе 15 градусов тепла. В Шяуляй небо будет ясным, утром 5, днем до 14 градусов. На взморье ночью и днем ясно. Утром 10, днем около 16 градусов тепла.

В пятницу увеличится облачность, станет еще холоднее. В Вильнюсе и Каунасе без осадков. Ночью 8, днем 13 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность. Ночью 7, днем 12 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. Ночью 9, днем 13 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет облачно, местами небольшие дожди, станет еще холоднее.