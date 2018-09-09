В воскресенье будет облачно с прояснениями. Толстый слой облаков соберется на западе страны, больше прояснений ожидается в Вильнщсе, Паневежисе и Утене. Местами, вероятнее, на западе, пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Холоднее всего будет в Клайпеде, Тельшяй и Таураге - 19-21 градус, теплее всего - в Вильнюсском, Утенском и Паневежском районах - 22-24 градуса.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность. На западе ожидаются перистые облака, а на востоке страны - дождевые, поэтому прогнозируют кратковременные дожди. Прогнозируют туман. Ночь будет прохладной - 8-13 градусов тепла, холоднее всего будет на западе Жамайтии.

В понедельник днем дождь пройдет на большей части территории страны. Местами ожидается гроза. Температура воздуха составит 20-25 градусов тепла.