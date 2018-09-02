В воскресенье ночью будет 8–14 градусов. Холоднее всего будет в Варене и Утене, а теплее всего - на взморье - 15–17 градусов. В Жемайтии местами утром туман. Об этом LRT рассказала синоптик Маргарита Киркляускайте. В воскресенье ждет отличная погода, воздух прогреется до 21–25 градуса. После обеда усилится ветер. Теплее всего будет на юге страны и в Паневежском округе – 20–25 градусов, но и в других районах не будет холодно - около 23 градусов тепла.

Следующая неделя обещает быть теплой и солнечной.

В понедельник днем без осадков. Только к вечеру в Утенский регион и в Вильнюс придет атмосферный фронт, а с ним небольшие дожди с грозами. В других районах в понедельник без дождя, вероятность дождя невелика. В ночь на понедельник будет 9–14, на Куршской косе - 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов.

Во вторник прогнозируют дожди. Уже в понедельник вечером дождевые облака появятся на территории Литвы, сначала дожди пройдут на юге и востоке страны, а днем распространятся по всей стране, поэтому кратковременные дожди ожидаются во многих районах, местами с грозами. Во вторник днем будет несколькими градусами прохладнее, будет облачно с прояснениями. Температура 18-24 градуса тепла.

В среду и в четверг снова будет сухо и тепло.