В среду ночью прояснений не ожидается, поэтому небо будет пасмурным. Во многих районах прогнозируют смешанные осадки. Местами, наибольшая вероятность на востоке и на севере страны, сохранится опасность гололеда и осадков при отрицательной температуре, на западе ожидается туман. Температура от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем также будет облачно. Почти по всей Литве прогнозируют небольшой мокрый снег или дождь. До полудня в Аукштайтии местами прогнозируют гололед. Воздух прогреется выше нуля. Прогнозируют 0-4 градуса тепла.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг будет сыро. Ночью местами осадки, в основном небольшой дождь. В Восточной Литве еще прогнозируют гололед. Температура около 0. Днем прогнозируют интенсивные осадки. Воздух прогреется до 4-8, только местами на востоке будет 1-3 градусов тепла.

В пятницу к Литве приблизится активный атлантический циклон. Часто будут идти дожди. Днем порывы ветра местами усилятся до 15-18 м/с. Ночью будет 1-6, днем 4-8 градусов тепла.

В выходные зона низкого атмосферного давления принесет неспокойную погоду. Будет дуть порывистый ветер. На смену теплу понемногу опять придет минусовая температура.

Общество

90 вильнюсских кафе в воскресные дни бесплатно угощают сеньоров кофе и чаем

Уже 19-й год в Вильнюсе в преддверии зимних праздников...

Премьер-министру Литвы еще раз продлен больничный

27 ноября премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...

Погода: осень будет бороться с зимой

В среду ночью прояснений не ожидается, поэтому небо...

Ночью не будет действовать контрольно-пропускной пункт Шальчининкай

В среду ночью, 27 ноября, по причине проведения...

Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (29)

Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...

TOP новостей

В Литве изменен порядок выплаты пособий по материнству: некоторые женщины пособие не получат (77)

В спешном порядке в Литве были приняты поправки к...

90 вильнюсских кафе в воскресные дни бесплатно угощают сеньоров кофе и чаем

Уже 19-й год в Вильнюсе в преддверии зимних праздников...

Премьер-министру Литвы еще раз продлен больничный

27 ноября премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...

Погода: осень будет бороться с зимой

В среду ночью прояснений не ожидается, поэтому небо...

Asta Skaisgirytė, Linas Linkevičius Protestai Turkijoje

В Литве надеются, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

После того, как СМИ сообщили, что Турция отказывается...