Погода: осень будет бороться с зимой

В четверг будет сыро. Ночью местами осадки, в основном небольшой дождь. В Восточной Литве еще прогнозируют гололед. Температура около 0. Днем прогнозируют интенсивные осадки. Воздух прогреется до 4-8, только местами на востоке будет 1-3 градусов тепла.
В пятницу к Литве приблизится активный атлантический циклон. Часто будут идти дожди. Днем порывы ветра местами усилятся до 15-18 м/с. Ночью будет 1-6, днем 4-8 градусов тепла.
В выходные зона низкого атмосферного давления принесет неспокойную погоду. Будет дуть порывистый ветер. На смену теплу понемногу опять придет минусовая температура.
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