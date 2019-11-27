Погода: осень будет бороться с зимой

В четверг будет сыро. Ночью местами осадки, в основном небольшой дождь. В Восточной Литве еще прогнозируют гололед. Температура около 0. Днем прогнозируют интенсивные осадки. Воздух прогреется до 4-8, только местами на востоке будет 1-3 градусов тепла.

В пятницу к Литве приблизится активный атлантический циклон. Часто будут идти дожди. Днем порывы ветра местами усилятся до 15-18 м/с. Ночью будет 1-6, днем 4-8 градусов тепла.

В выходные зона низкого атмосферного давления принесет неспокойную погоду. Будет дуть порывистый ветер. На смену теплу понемногу опять придет минусовая температура.