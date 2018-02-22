С четверга в Литву придет ледяная стужа, покинет она нашу страну нескоро. В ближайшие ночи температура будет опускаться до –25, а ощущаемая достигнет почти –30 градусов. Особых перемен не будет и в начале следующей недели. Конец февраля обещает быть холодным.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В четверг ночью ночью небольшой снег пройдет лишь местами, холоднее всего будет в северо-западной части страны - местами до –20, а ощущаемая температура до –25 градусов. Днем ожидается переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. В первой половине дня до –15, днем до –8 градусов. В Шяуляй ночью –18, днем –9 градусов. На взморье будет ясно. Ночью –12, днем –7 градусов.

В пятницу будет еще холоднее. Местами до –25, а ощущаемая до –30 градусов. Во второй половине дня на западе пойдет снег. В Вильнюсе в первой половине дня будет ясно, температура снизится до –24 градусов. Днем увеличится облачность, будет –12 градусов мороза. В Каунасе облачность увеличится лишь во второй половине дня. Ночью –16, днем до –9 градусов. В Шяуляй ночью –21, днем облачно, снег, будет около –9 градусов. На взморье небо будет пасмурным. Ночью –14, днем –6 градусов мороза.

В субботу ночью во многих районах будет облачно, местами снег, поэтому мороз немного отступит, однако усилится ветер. В Вильнюсе ночью снег, мороз до –17. Днем облачность снизится, будет до –12. В Каунасе в первой половине дня –12, снег. Днем до –8. В Шяуляй в первой половине дня снег, мороз до -13 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, будет –10 градусов. На взморье ясно. Ночью до –11, днем до –8 градусов.

В воскресенье мороз усилится, на севере местами до –20. В Вильнюсе переменная облачность. Ночью до –20, днем около –11, вечером пойдет снег. В Каунасе будет ясно. Ночью –19, днем –10. В Шяуляй большую часть дня будет ясная погода. Ночью до –21, днем –11 градусов. На взморье невысокая облачность. Ночью –15, днем –8.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.

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