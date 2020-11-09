В Вильнюсе сегодня без осадков, из-за облаков выглянет солнце, будет всего 8 градусов.

В ночь на вторник ожидается облачная погода. Будет очень сыро и туманно. Температура ночью будет 2–7 градусов тепла, на взморье будет немного теплее. Днем без особых осадков. После обеда будет больше прояснений, станет суше. Воздух прогреется до 7–11 градусов, теплее будет у моря.

В среду будет суше, ожидается переменная облачность. Вероятность дождя невелика. Ночью ожидается туман. На западе ночью будет выше нуля - 2–4 градусов, на Куршской косе будет 5–7 градусов. На востоке будет ясно, температура около нуля, местами ожидаются небольшие заморозки. Днем будет солнечно. Днем будет до 5–10 градусов тепла.

В четверг и в пятницу в Литва попадет в западную часть антициклона. На востоке страны будет светлее и суше, а на западе будет облачно, местами возможны осадки. Ночью будет 0–5 градусов тепла, прохладнее будет на востоке страны. Днем будет 4–9 градусов.

Согласно прогнозам, антициклон не уйдет и в выходные, поэтому будет без особых осадков, однако и ночью и днем будет прохладнее.