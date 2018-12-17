В понедельник днем снег пойдет на убыль. Дороги местами все еще будут покрыты слоем льда, поэтому надо быть бдительными.
© DELFI / Andrius Ufartas

Особенно обильные осадки прогнозируют на востоке страны, температура там составит 1-3, а по Утеной 2-4 градуса мороза. На западе хоть и будет идти снег, но он будет небольшим. На взморье ожидается около 0, а местами 1 градуса тепла, будет идти в основном мокрый снег.

Во вторник ночью небольшой снег будет идти во многих районах. Температура 3-5, у моря 1-2 градуса мороза. Днем будет суше, легкий снег ожидается лишь местами. Практически на всей территории будет 2-3 градуса мороза, только у моря 1 градус тепла.

В среду ночью практически без осадков. Местами ожидаются прояснения. На севере и востоке будет 6-9 градусов мороза, на западе 4-5 градусов мороза. Днем вероятность осадков будет небольшой, из-за облаков иногда будет появляться солнце, температура ожидается 1-5 градусов мороза. Усилится ветер.

В четверг давление повысится, станет еще холоднее, ночью 6-10, на востоке местами 11-13 градусов мороза. Днем облачность увеличится, будет холодно. На востоке 6-9, на западе – 4-5 градусов тепла.

В пятницу снова ожидаются осадки, днем больше их вероятность на юго-востоке. Температура ночью 5-10, днем 2-7 градусов мороза.

В выходные снова ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 2-7, днем 1-5 градусов мороза.

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