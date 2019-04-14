Погода: осадки тепла не уменьшат

Местами в северо-западных районах страны похолодает до 2-4, в восточной части Литвы будет 1-3, а в оставшейся части страны ожидается 0-2 градуса мороза. Лишь на Куршской косе возможна слабо положительная температура.

В воскресенье днём ветер усилится до 7-12 м/с. Поднимающее настроение солнце в этот день прогреет воздух: в районе Утены будет около 6°С, в окрестностях Вильнюса, Паневежиса, Биржай, Шяуляй и Тельшяй – около 7°С, в центральных районах и на взморье – 8, а на юго-западе страны воздух прогреется и до 10 градусов тепла.

В понедельник ночью ожидается переменная облачность. Ветер северный, северо-западный, слабый. При появлении более плотных облаков в ночное время ещё более посвежеет, в большинстве районов будет 1-3 градуса мороза, лишь на взморье столбики термометров не опустятся ниже нуля.

В понедельник днём небо укутает покров серых облаков. В большинстве районов пройдут небольшие осадки, в большинстве случаев дождь, в восточной части страны возможен и дождь со снегом. Ветер своего направления не изменит, будет слабым. Термометры покажут 4-9 градусов тепла.