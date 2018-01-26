В пятницу ожидаются осадки, большей частью дождь, местами - мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе термометры покажут 0-2 градуса, преимущественно смешанные осадки. В Шяуляй 1-2 градуса, дождь, вечером - слякоть, снег. На взморье будет дождливо, около 3 градусов.

В субботу осадки синоптики обещают снег с дождем, сформируется наледь. Ветер - юго-западный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет около -1 градуса, снег. Днем воздух прогреется до 2-3 градусов. В Шяуляй ночью пройдет снег, около нуля. Днем воздух прогреется до 3 градусов. На взморье ожидается пасмурная погода, будет моросить, около 3-4 градусов.

В воскресенье подует сильный юго-западный, западный ветер. Придет еще одна волна смешанных осадков. В Вильнюсе и Каунасе температура будет колебаться от 0 до 3 градусов ожидаются сильные осадки. В Шяуляй в первой половине суток будет около 0, пройдет снег, днем - снег с дождем, до 3 градусов. На взморье - сильный ветер и дождь. Ночью до 2, днем до 5 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник ожидается преимущественно похожая погода, дождливая и ветреная погода. Со вторника дождь сменит снег, в стране вновь похолодает.