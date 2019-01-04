Температура быстро снизится – до 5-10 градусов мороза. Днем придут новые облака. Западный, юго-западный ветер местами будет поднимать свежий снег. Температура почти повсюду будет ниже нуля, только на взморье будет 1-3 градуса тепла.

В выходные зимняя погода сохранится. Днем снег будет идти небольшой. В субботу ночью будет 0-5 градусов мороза, а днем в большинстве районов около 0. В воскресенье похолодает еще больше: ночью 5-10, днем 3-8 градусов мороза.