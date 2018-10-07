В воскресенье будет облачно, преимущественно дождевые облака. В северных и западных районах страны ожидаются более интенсивные осадки, в остальных же дождь обещает быть кратковременным.

Южный и юго-западный ветер перейдёт в западный, северо-западный и усилится до 7-12 м/с. Местами вероятны порывы до 15-18 м/c. В первой половине дня воздух успеет прогреться до 13-18 градусов.

Холоднее всего будет в Клайпеде, Таураге и Шяуляй. - преимущественно 13-15 градусов. Теплее будет в Каунасе, Алитусе, Варене и Мариямполе - 16-18 градусов.

В понедельник ночью облака развеются, задержавшись в южный районах страны. В северо-восточных районах в начале ночи может пройти кратковременный дождь. Ожидается довольно сильный северо-западный, западный ветер. Будет прохладно, 0-5 градусов, на взморье - 7-9, а в большинстве районоа заморозки от 1-5 градусов мороза.