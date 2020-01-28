Погода: новый циклон принесет еще одну порцию осадков

К вечеру зона осадков охватит все западные и центральные районы страны. Усилится юго-восточный ветер, до 15 м/с. На севере Жемайтии будет 1–3, на юго-западе 4–5 градусов тепла.

На востоке страны сегодня ожидается менее облачная погода, ненадолго выглянет солнце. Вероятность осадков невелика, но в первой половине дня возможен гололед. Будет дуть юго-восточный ветер. В северо-восточных районах будет 1–2 градусов тепла, в северо-западных 3–4 градуса.

В среду Литва останется в зоне действия циклона, поэтому будет пасмурно, со смешанными осадками. Ночью будет дуть юго-восточный ветер, днем он сменится на западный, юго-западный. Ночью будет выше нуля - 0–4 градуса тепла, днем воздух прогреется до 1–5 градусов тепла.

В четверг осадки прогнозируют в большинстве районов, однако их будет меньше, особенно днем. Ночью снова прогнозируют гололед. Будет дуть западный ветер. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 1–6 градусов тепла.