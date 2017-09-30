Погода: ночью заморозки, днем - солнце

По данным синоптиков, утром в субботу будет без осадков, местами возможен туман. Температура будет 2–7 градусов тепла, на взморье - плюс 8–10 градусов. На поверхности почвы местами прогнозируются заморозки 0 – минус 3 градуса.

Днем осадков не ожидается. Воздух прогреется до 11–16 градусов выше ноля. Однако будет довольно ветрено - до 10 метров в секунду.

В выходные тоже будет преимущественно без осадков. Температура ночью будет плюс 3-8 градусов, на взморье - до плюс 10 градусов. Ночью на поверхности почвы также местами прогнозируются заморозки, будет 0– 3 градуса мороза.

Днем ожидается 11–16 градусов тепла, на взморье - до 15 градусов тепла. Погода по-прежнему будет довольно ветреной.