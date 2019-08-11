Погода: ночь понедельника - лучшее время, чтобы посмотреть на падающие звезды

Облака, которые ночью принесли в Литву дождь, покинут страну до полудня. Небо будет чистым, особенно на западной части страны. Здесь, однако, ощущаются юго-западные ветры.
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В восточной части страны во второй половине дня к небу поднимутся дождевые облака. Ожидается кратковременный дождь, в некоторых районах с грозами и сильными порывами ветра. Самый теплый день ожидает жителей Алитусского, Мариямпольского и Каунасского уездов. Здесь воздух прогреется до 25-26 градусов тепла, а местами до 27 градусов. В других районах страны будет на несколько градусов ниже, но также тепло - 22-24 градуса.

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В понедельник ночью дождя не ожидается. Во многих местах небо будет чистым, поэтому будет неплохо наблюдать за метеорным дождем персеид. В западных областях облака будут оставаться выше. Ветер также утихнет, а температура опустится до 12-17 градусов по Цельсию. Днем местами возможен небольшой дождь, грозы. Воздух прогреется прогреется до 23-28 градусов.

Вторник принесет перемены. Дождевые тучи дойдут до Литвы. Во многих местах ожидается дождь, в некоторых - сильный ,местами грозы с порывами ветра до 15–20 м / с. Ночью будет тепло, температура воздуха не опустится ниже 13-18, а днем поднимется до 18-23 градусов.

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