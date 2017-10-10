Погода: никаких изменений не будет до выходных

Во вторник ожидается дождливая погода и порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно, осадки. Ночью будет 6, днем 9 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня дождь будет несильным, зато днем станет интенсивнее. Ночью будет 5, днем около 8 градусов тепла. На взморье сильный ветер, дождь. Ночью 8, днем 11 градусов тепла.

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В среду ночью местами облачность снизится. Дне во многих районах пройдут дожди, более сильные на юге страны. В Вильнюсе и Каунасе облачно и дождливо. Ночью будет около 6, днем около 11 градусов тепла. В Шяуляй сильная облачность, дождь. Ночью будет 6, днем 10 градусов тепла. На взморье температура будет в пределах 11–13 градусов. Сильный дождь ожидается в первой половине дня, днем возможны небольшие прояснения.

В четверг во многих районах ожидаются интенсивные дожди, особенно на западе страны. В Вильнюсе и Каунасе ночью возможен небольшой дождь, 8 градусов тепла. Днем дождь усилится, воздух прогреется до 13 градусов. В Шяуляй ночью также небольшой дождь, 7 градусов. Днем дождь усилится, будет 11 градусов. На взморье дождь будет идти почти каждый день, ожидается сильный ветер. Ночью температура составит 12, днем 15 градусов тепла.

В пятницу также не обойдется без осадков, однако облачность снизится, местами появится солнце. Ожидается сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, сильный дождь пройдет в первой половине дня, после обеда ожидаются осадки. Ночью будет 8, днем 12 градусов тепла. В Шяуляй ожидаются частые, но несильные дожди. Ночью температура будет 7, днем около 10 градусов. На взморье по небу будут плыть облака, время от времени ожидается дождь. В первой половине дня - сильный ветер.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет дуть западный ветер. В субботу еще во многих районах прогнозируют дожди, особенно после обеда, а в воскресенье ожидается больше прояснений.