Небольшие кратковременные дожди пройдут в Мариямпольском, Таурагском, Шяуляйском и Тельшяйском округах, однако и солнце там появится раньше, будет выглядывать чаще. На взморье в пятницу без осадков, облака там рассеются быстрее, чем на остальной территории страны. Температура днем будет 17-22 градуса. Прохладнее будет на взморье и северо-востоке страны.
Ночь на субботу будет без осадков, небольшой дождь возможен разве что в Алитусском, Тельшяйском и Паневежском округах. Утром будет 8-13 градусов.
В субботу днем к Литве приблизится атмосферный фронт. На севере и северо-западе пойдут сильные дожди. В других районах осадки будут небольшими. Солнце в субботу чаще будет выглядывать на юго-западе и на юге страны. Температура воздуха будет 20-22, в Мариямполе и Таураге - 23-24 градуса.
В воскресенье в начале ночи небольшие дожди еще пройдут в южной части страны, позже облака рассеются, появится больше осадков. В Жемайтии прогнозируют туман. Утром будет 8-13 градусов.
Днем придут новые дождевые облака, поэтому дожди будут идти почти по всей стране. Более интенсивные осадки пройдут в Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском регионах. Местами будут идти дожди с грозами. Воздух прогреется до 18-22 градусов.
В понедельник ночь будет дождливой, днем облака рассеются, поэтому осадки ожидаются лишь местами. Ночью будет 7-12, днем - 17-22 градуса тепла.
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