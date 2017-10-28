В субботу будет облачно, ожидаются осадки, прогнозируется дождь, а в восточной Литве местами может пройти и снег с дождем. В некоторых районах усилится ветер, в западной Литве до 15 - 18 метров в секунду, у Балтийского моря - до 20 м/с.
Температура поднимется до 5 - 8, а на взморье до 9 - 10 градусов тепла.
В воскресенье погода будет оставаться пасмурной, местами пройдет дождь. Утром и днем ожидается снег с дождем, днём в западной Литве ветер усилится до 15-20 метров в секунду, у моря - до 21 - 23 м/с. Ночь будет облачной, поэтому температура останется положительной - 3-8 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.
По словам вам синоптика, в понедельник и вторник ожидается неприятная погода с осадками. Будет ветрено и прохладно, а дождь все чаще будет сменять мокрый снег.
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