Погода: неприятное явление будет продолжаться всю неделю

Погода улучшится в первый день следующей недели. Вечером в понедельник на юго-востоке пройдет дождь, но оттуда они быстро уйдут. С увеличением количества облаков в некоторых местах температура будет близка к 0 или слегка отрицательна. В некоторых местах может появиться обледенение. Теплее всего будет у моря, около 3-4 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 15-17 м / с.
День понедельника обещает более приятный сюрприз. Количество облаков уменьшится, будет светло. Осадки также не ожидаются. К сожалению, настигнет неприятный северо-западный ветер с порывами до 15 м / с. Температура поднимается до 4-7 градусов тепла.
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