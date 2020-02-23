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После очень ветреной ночи, день воскресенья будет немного спокойнее. Тем не менее, во многих районах ожидается опасный юго-западный, западный ветер с порывами до 17-22 м / с. Сильнее всего, как и ночью, он будет в западной части страны. Ожидается переменная облачность, небольшое количество осадков, но все же во многих частях страны. Температура воздуха будет подниматься незначительно, до 3-6 градусов тепла.
Погода: неприятное явление будет продолжаться всю неделю
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Погода улучшится в первый день следующей недели. Вечером в понедельник на юго-востоке пройдет дождь, но оттуда они быстро уйдут. С увеличением количества облаков в некоторых местах температура будет близка к 0 или слегка отрицательна. В некоторых местах может появиться обледенение. Теплее всего будет у моря, около 3-4 градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-запада с порывами 15-17 м / с.

День понедельника обещает более приятный сюрприз. Количество облаков уменьшится, будет светло. Осадки также не ожидаются. К сожалению, настигнет неприятный северо-западный ветер с порывами до 15 м / с. Температура поднимается до 4-7 градусов тепла.

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