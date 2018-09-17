Погода: ненадолго вернется летнее тепло

В понедельник будет облачно. Небольшой дождь пройдет в Тельшяй, Шяуляй и Паневежисе, в других районах будет сухо. Температура днем составит 18-22 градуса, теплее всего будет в Алитусском округе.

Во вторник с юга придет мощный антициклон. Облака рассеются, однако местами пройдут небольшие дожди. Под утро местами ожидается туман. Температура ночью от 9 градусов на юго-востоке до 14 в Жемайтии, o на взморье 15-16 градусов. Днем во многих районах температура поднимется до 20-22 градусов, в Таураге, Мариямполе и Каунасе воздух прогреется до 23-24 градусов.

В среду придет волна тепла. Небо будет ясным. Без осадков. Температура будет на несколько градусов выше - ночью 11–16, днем будет по-летнему тепло - 22–27 градусов.

В четверг погода будет почти такой же, как в среду - будет приятная, ясная погода, сухо и тепло. Ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла, а в Таураге и Мариямполе воздух прогреется до 28 градусов.

В пятницу днем облачность увеличится. Вечером в Западной Жемайтии и Клайпедской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Немного усилится ветер. Температура ночью 12-17 градусов, днем до 22-27 градусов.

В субботу приблизится полоса облаков, днем будет всего 16-20 градусов тепла. В воскресенье также будет прохладно и дождливо.