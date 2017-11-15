В среду ночью местами пройдут дожди, мокрый снег. На взморье будет теплее всего. Местами будет около нуля, возможен гололед. Днем в некоторых районах возможны небольшие дожди, порывистый ветер. В Вильнюсе будет облачно. Ночью около нуля, возможны смешанные осадки. Днем небольшой дождь, будет до 6 градусов тепла. В Каунасе 2 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Днем время от времени возможны прояснения, воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Температура 2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 6 градусов. На взморье ночью сильный дождь, около 7 градусов тепла. Днем сильный ветер, температура поднимется до 9–10 градусов.

В четверг во многих районах ожидаются прояснения, вероятность осадков невелика. Сохранится порывистый западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет пасмурной, 5 градусов тепла. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 7–8 градусов. В Шяуляй облачность небольшая, больше облаков появится к вечеру. Ночью будет 3, днем 6 градусов тепла. На взморье 7–9 градусов, небо будет ясным. Облачность увеличится только во второй половине дня.

В пятницу будет пасмурно, дождь, особенно в западных районах. Поднимется ветер, станет немного прохладнее. В окрестностях Вильнюса и Каунаса время от времени будут идти дожди. Ночью 2–3, днем 6–7 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью без особых осадков, будет 2 градуса тепла. Днем небольшой дождь, температура 6 градусов. На взморье в первой половине дня будет пасмурно, 6 градусов. Днем дождь, 9 градусов выше нуля.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные температура еще немного опустится, будет пасмурно. Ожидается не только дождь, но и мокрый снег.