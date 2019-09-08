Погода: неделю завершат дожди и грозы

По заявлениям синоптиков, в западной части Литвы, где слой облаков будет наиболее плотным, вероятность дождя высокая, а на востоке предвидятся лишь небольшие кратковременные осадки.

Во второй половине дня к южным районам приблизится полоса более активных облаков, поэтому вероятно, что в Алитусском, Мариямпольском и Каунасском уездах появятся облака, которые принесут кратковременные ливни, возможны грозы. Подует сильный южный, юго-восточный ветер. Прохладнее всего днём будет на взморье, около 20°С, а на юго-востоке страны температура поднимется до летних 23-25 градусов тепла.

В понедельник ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Местами прогремят грозы. Тёплой ночью температура не упадёт ниже 12-17 градусов тепла. Днём вероятность дождя мала. С юга придет тепло, поэтому днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

Во вторник ночью дожди пройдут лишь местами, зато днём кратковременные дожди возможны в большинстве районов. Подует сильный южный, юго-восточный ветер. Температура ночью составит 12-17 градусов, а днём поднимется до 20-24 градусов тепла.